"За дураков держат": Лукашенко рассказал о причинах энергетического конфликта Беларуси и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах проблем и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти, заявив, что РФ "кинула" Беларусь в вопросе газа и предлагала цену за нефть, высше мировой. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.
По словам президента Беларуси, несогласие и конфликт с Россией состоялись из-за того, что от Минска требовали за нефть платить цену большую, чем мировая.
"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - возмутился глава государства.
"Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место", - подытожил Лукашенко.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко заявил, что не может "растворить" Беларусь даже в "братской России".