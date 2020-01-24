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Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел

Киев • УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, где рассказал о причинах проблем и конфликте с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти. Соответствующее видео разместил у себя в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.

Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел

"Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось в УНН, по словам белорусского лидера, его страна является суверенным и независимым государством, а принятие руководством республики решения о ее вхождении в состав России будет считаться изменой.

Напомним, также Лукашенко ранее рассказал о причинах энергетического конфликта Беларуси и РФ.

По словам президента Беларуси, несогласие и конфликт с Россией состоялись из-за того, что от Минска требовали за нефть платить цену большую, чем мировая.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - возмутился глава государства.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводороды, и никто на это НЕ посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) January 24, 2020

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