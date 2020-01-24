Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, где рассказал о причинах проблем и конфликте с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти. Соответствующее видео разместил у себя в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", - заявил Лукашенко.
Как сообщалось в УНН, по словам белорусского лидера, его страна является суверенным и независимым государством, а принятие руководством республики решения о ее вхождении в состав России будет считаться изменой.
Напомним, также Лукашенко ранее рассказал о причинах энергетического конфликта Беларуси и РФ.
По словам президента Беларуси, несогласие и конфликт с Россией состоялись из-за того, что от Минска требовали за нефть платить цену большую, чем мировая.
"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - возмутился глава государства.
Лукашенко: Нас раком поставили по углеводороды, и никто на это НЕ посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) January 24, 2020