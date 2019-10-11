Лукашенко на саміті СНД: закликаю вас підтримати нову українську владу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав лідерів країн СНД підтримати чинну владу України. Про це він заявив в п’ятницю на саміті глав держав СНД в Ашхабаді, пише УНН з посиланням на білоруське агентство БелТА.
“Говорячи про нову владу в Україні, хотів би і вас закликати підтримати цю владу. Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні”, — зазначив Лукашенко, якого цитує агентство БелТА.
Як писав УНН раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі з 2014 року триває конфлікт між Росією і Україною. Про це він сказав на форумі в Мінську.
Невдовзі після цього у Кремлі відреагували на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про конфлікт на Сході України та про те, чи є конфлікт на Донбасі конфліктом Росії та України.