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Лукашенко на саміті СНД: закликаю вас підтримати нову українську владу

Київ • УНН

 • 9831 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав лідерів країн СНД підтримати чинну владу України. Про це він заявив в п’ятницю на саміті глав держав СНД в Ашхабаді, пише УНН з посиланням на білоруське агентство БелТА.

Лукашенко на саміті СНД: закликаю вас підтримати нову українську владу

“Говорячи про нову владу в Україні, хотів би і вас закликати підтримати цю владу. Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні”, — зазначив Лукашенко, якого цитує агентство БелТА.

Як писав УНН раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі з 2014 року триває конфлікт між Росією і Україною. Про це він сказав на форумі в Мінську.

Невдовзі після цього у Кремлі відреагували на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про конфлікт на Сході України та про те, чи є конфлікт на Донбасі конфліктом Росії та України.

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