Лукашенко на саммите СНГ: призываю вас поддержать новую украинскую власть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины. Об этом он заявил в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, пишет УНН со ссылкой на белорусское агентство БелТА.
“Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине”, — отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
Как писал УНН ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске.
Вскоре после этого в Кремле отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о конфликте на востоке Украины и о том, есть ли конфликт на Донбассе конфликтом России и Украины.