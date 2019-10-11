Лукашенко на саммите СНГ: призываю вас поддержать новую украинскую власть

“Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине”, — отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Как писал УНН ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске.

Вскоре после этого в Кремле отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о конфликте на востоке Украины и о том, есть ли конфликт на Донбассе конфликтом России и Украины.