лукашенко може відправити на війну 12-15 тисяч боєздатних солдатів - білоруська опозиція

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На думку Сергія Бульби, йдеться про три найбільш підготовлені бригади сил спеціальних операцій республіки білорусь. Це не більше ніж 9 тисяч осіб.

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"З білоруського боку знов полетять ракети в Україну. білорусь відгружає снаряди які росія вже ростріляла, зазначив опозиціонер, додавши що лукашенко може виставити проти України три бригади сил спеціальних операцій.

"Брестське ВДВ, Маріногорка, Вітебська брауха. Ось це основне, найбільш боєздатні... Вони разом становлять близько 9 тисяч осіб, причому це також солдати термінової служби.

Крім того, може бути задіяна 120 гвардійська стрілецька бригада, додав Бульба.

"Він може додати 120-ту мотобригаду, а це ще 3 тисячі осіб. Ну от фактично і маємо максимум в 12-15 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Додамо

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території білорусі.

Ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України, вважає розвідка.