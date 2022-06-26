лукашенко может отправить на войну 12-15 тысяч боеспособных солдат - беларусская оппозиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. лукашенко может поставить под штыки путина 12-15 тысяч боеспособных белорусских солдат. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил белорусский оппозиционер, основатель «Белого легиона» Сергей Бульба, пишет УНН.
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По мнению Сергея Бульбы, речь идет о трех наиболее подготовленных бригадах сил специальных операций республики беларуси. Это не более 9 тысяч человек.
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"С белорусской стороны снова полетят ракеты в Украину. беларусь отгружает снаряды, которые россия уже расстреляла, отметил оппозиционер, добавив, что лукашенко может выставить против Украины три бригады сил специальных операций.
"Брестское ВДВ, Мариногорка, Витебская брауха. Вот это основное, наиболее боеспособные... Они вместе составляют около 9 тысяч человек, причем это тоже солдаты срочной службы.
Кроме того, может быть задействована 120 гвардейская стрелковая бригада, добавил Бульба.
"Он может добавить 120-ю мотобригаду, а это еще 3 тысячи человек. Ну вот фактически и есть максимум в 12-15 тысяч", - говорится в сообщении.
Добавим
В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики «работали» непосредственно на территории беларуси.
Ракетные удары с территории беларуси – масштабная провокация россии с целью дальнейшего втягивания беларуси в войну против Украины, считает разведка.