лукашенка госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані після зустрічі з путіним у москві – опозиціонер

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“На повернення його зі стану, який лікарі оцінили як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан лукашенка було визнано не транспортабельним. Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Не має значення, повернеться він у робочий стан чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів”, – йдеться в заяві.

Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування лукашенка в ЦКЛ управління справами президента рф медичним обстеженням.

"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки проблем зі здоров'ям так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.

Нагадаємо

Білоруські журналісти звернули увагу, що олександр лукашенко виявився єдиним із запрошених на парад перемоги (9 травня) до москви глав держав, хто не пішов із російським диктатором володимиром путіним покладати квіти до могили Невідомого солдата.



Повідомлялося, що лукашенко відвідував президентську клініку в москві.