лукашенко госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии после встречи с путиным в москве – оппозиционер

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“На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние лукашенко было признано не транспортабельным. Организованные мероприятия по спасению беларуского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Не имеет значения, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов”, – говорится в заявлении.

Цепкало добавил, что наблюдается попытка объяснить нахождение лукашенко в ЦКБ управделами президента РФ медицинским обследованием.

"Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Предыдущие случаи пошатнувшегося здоровья так же пытались замолчать. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрения, его самолет был даже отправлен в Минск", - утверждает оппозиционер.

Напомним

Белорусские журналисты обратили внимание, что александр лукашенко оказался единственным из приглашенных на парад победы (9 мая) в москву глав государств, кто не пошел с российским диктатором владимиром путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата.



Сообщалось, что лукашенко посещал президентскую клинику в москве.