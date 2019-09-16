Ломаченко може змінити вагову категорію та провести бій з чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Чинний володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, WBO у легкій ваговій категорії Василь Ломаченко отримав потенційного суперника. Про це промоутер українця Боб Арум заявив в інтерв'ю "Fight Hub TV", передає УНН.
За словами Арума, японський боєць Наойя Іноуе входить в плани команди українця в якості суперника на майбутнє.
"Я знаю те, що Іноуе - великий хлопець, тоді як Ломаченко - насправді має виступати у напівлегкій вазі. Думаю, ми можемо звести їх в напівлегкій вазі. Це можливо десь через рік. Це буде відмінний бій. Якщо Ломаченко в наступному році стане абсолютним чемпіоном, то буде битися проти кращих серед можливих суперників від напівлегкого до легкого дивізіонів", - заявив Арум.
Відзначимо, в активі японського володаря чемпіонських поясів IBF, WBA 18 перемог 16 з яких нокаутом при жодній поразці.
Нагадаємо, боксер Ломаченко може не провести бій до кінця року.