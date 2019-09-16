Ломаченко может изменить весовую категорию и провести бой с чемпионом мира

По словам Арума, японский боец Наойя Иноуэ входит в планы команды украинца в качестве соперника на будущее.

"Я знаю то, что Иноуэ - большой парень, тогда как Ломаченко - на самом деле должен выступать в полулегком весе. Думаю, мы можем свести их в полулегком весе. Это возможно где-то через год. Это будет отличный бой. Если Ломаченко в следующем году станет абсолютным чемпионом, то будет сражаться против лучших среди возможных соперников от полулегкого к легкому дивизионах", - заявил Арум.

Отметим, в активе японского обладателя чемпионских поясов IBF, WBA 18 побед 16 из которых нокаутом при одном поражении.

Напомним, боксер Ломаченко может не провести бой до конца года.