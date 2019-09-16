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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52576 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102165 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119233 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148039 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148469 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Ломаченко может изменить весовую категорию и провести бой с чемпионом мира

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Действующий обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко получил потенциального соперника. Об этом промоутер украинца Боб Арум заявил в интервью "Fight Hub TV", передает УНН.

По словам Арума, японский боец Наойя Иноуэ входит в планы команды украинца в качестве соперника на будущее.

"Я знаю то, что Иноуэ - большой парень, тогда как Ломаченко - на самом деле должен выступать в полулегком весе. Думаю, мы можем свести их в полулегком весе. Это возможно где-то через год. Это будет отличный бой. Если Ломаченко в следующем году станет абсолютным чемпионом, то будет сражаться против лучших среди возможных соперников от полулегкого к легкому дивизионах", - заявил Арум.

Отметим, в активе японского обладателя чемпионских поясов IBF, WBA 18 побед 16 из которых нокаутом при одном поражении.

Напомним, боксер Ломаченко может не провести бой до конца года.

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