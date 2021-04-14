Локдауну на всю країну зараз не буде - Шмигаль

Цитата:

"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремим областям спостерігаємо зниження кількості нових випадків та госпіталізацій... Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу", - зазначив Шмигаль.

Деталі

Зі слів очільника уряду, ситуація у регіонах, де спадає напруженість через коронавірусу, - "свідчення того, що адаптивний карантин... - ефективний інструмент".

"Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі мусимо не розслаблятися та дотримуватися протиепідемічних правил", - додав Прем'єр.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській (з 15 квітня), Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві фактично локдаун діє до 30 квітня.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.