Локдауна на всю страну сейчас не будет - Шмыгаль

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сейчас закрывать всю страну на локдаун нет никакого смысла, ведь не смотря на то, что ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной, в других есть снижение количества новых случаев и госпитализаций. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, передает УНН.