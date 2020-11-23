Локдаун вихідного дня у Києві: Рубан розповів про найбільших порушників

“В цілому можна сказати, що по місту Києву розвивається соціально відповідальний бізнес, який дотримується профілактичних та протиепідемічних правил. Якщо порівняти з минулим тижнем, ситуація значно краща, і значно дисциплінованіша. Було лише 90 протоколів адміністративних на штрафні санкції щодо суб’єктів господарювання”, - сказав Рубан.

З його слів, на вихідних, що минули, у столиці майже всі ресторани не працювали, так само як і фітнес-центри тощо. Також з його слів, кияни дотримувались масочного режиму у громадських місцях.

“Масштабні порушники були… був ТРЦ Піраміда, який спочатку прийшов до шахрайських дій щодо роботи магазинів, але в суботу це було припинено. Деякі суб’єкти ресторанного бізнесу – це “Villa Riviera”, який працює, не зважаючи на все. У результаті винесено адміністративний протокол і підготовлені документи до правоохоронних органів, буде проводитись інспектування. Це – суб’єкт, який спеціально робить все, щоб показати свій негатив до рішень уряду”, - розповів голова ГУ Держпродспоживслужби у столиці.

Водночас, з його слів, мережа “Епіцентр” цього разу налагодила систему видачі замовлень онлайн, ця робота контролювалася і “можна сказати, що вона вже налагоджена, і на наступному тижні буде ще краще”.

“Виявлено порушення соціальної дистанції в магазинах “Ашан” і невеликих супермаркетах. Всі ці заходи контролюються, і ми отримуємо, дякуючи зверненням громадян щодо недотримання карантинних заходів, одразу реагуємо і протягом однієї-двох годин одразу виїжджаємо на місце”, - додав співрозмовник УНН.

Нагадаємо, уряд 11 листопада запровадив "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Як повідомляв УНН, на вихідних 14 і 15 листопада столична Держпродспоживслужба виявила близько 300 порушень.