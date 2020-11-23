Локдаун выходного дня в Киеве: Рубан рассказал о наибольших нарушителях

"В целом можно сказать, что по городу Киеву развивается социально ответственный бизнес, который придерживается профилактических и противоэпидемических правил. Если сравнить с прошлой неделей, ситуация значительно лучше, и значительно более дисциплинированная. Было только 90 протоколов административных о штрафных санкциях в отношении субъектов хозяйствования", - сказал Рубан.

По его словам, на прошедших выходных в столице почти все рестораны не работали, так же как и фитнес-центры и т.п. Также по его словам, киевляне придерживались масочного режима в общественных местах.

"Масштабные нарушители были... был ТРЦ Пирамида, который сначала пришел к мошенническим действиям по работе магазинов, но в субботу это было прекращено. Некоторые субъекты ресторанного бизнеса - это "Villa Riviera", который работает, несмотря на все. В результате вынесено административный протокол и подготовлены документы в правоохранительные органы, будет проводиться инспекция. Это - субъект, который специально делает все, чтобы показать свой негатив к решениям правительства", - рассказал глава ГУ Госпродпотребслужбы в столице.

В то же время, по его словам, сеть "Эпицентр" на этот раз наладила систему выдачи заказов онлайн, эта работа контролировалась и "можно сказать, что она уже налажена, и на следующей неделе будет еще лучше".

"Выявлены нарушения социальной дистанции в магазинах "Ашан" и небольших супермаркетах. Все эти меры контролируются, и мы получаем, благодаря обращениям граждан о несоблюдении карантинных мероприятий, сразу реагируем и в течение одного-двух часов сразу выезжаем на место", - добавил собеседник УНН.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Как сообщал УНН, на выходных 14 и 15 ноября столичная Госпродпотребслужба обнаружила около 300 нарушений.