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Локдаун відповідатиме Конституції, якщо його вводити виключно через надзвичайний стан – Качура

Локдаун відповідатиме Конституції, якщо його вводити виключно через надзвичайний стан – Качура

Київ • УНН

 • 18421 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вводити локдаун необхідно через введення надзвичайного стану за поданням Президента та рішенням РНБО. Всі інші способи введення локдауну не відповідають Конституції. Про це у кулуарах Верховної Ради заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.

"Я думаю, що Уряду треба згадати, що локдаун вводить не уряд, у уряду взагалі немає таких повноважень, вводить надзвичайний стан Парламент за поданням Президента і рішення РНБО, немає іншого порядку. Якби його не називали "карантин вихідного дня", "робочого дня", "обідній карантин" і так далі, все це не буде відповідати Конституції", - зазначив він.

За словами нардепа, він підніматиме питання правильного введення локдауну сьогодні на засіданні Парламенту.

"Тому я сьогодні буду піднімати питання, щоб ми вводили карантин виключно правильним шляхом: надзвичайний стан – підприємці у цей момент зможуть отримати компенсацію, за оренду ніхто не буде платити, соціальна допомога, виплати, все в цей момент зупиняється, ніякі податки не сплачуються, Парламент працює на постійній основі, тобто він працює поки не завершиться надзвичайний стан – це єдиний правильний підхід, іншого не може бути варіанту", - додав Качура.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ

Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Так, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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