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Локдаун будет соответствовать Конституции, если его вводить исключительно через чрезвычайное положение - Качура

Локдаун будет соответствовать Конституции, если его вводить исключительно через чрезвычайное положение - Качура

Киев  •  УНН

 • 18418 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Вводить локдаун необходимо через введение чрезвычайного положения по представлению Президента и решением СНБО. Все другие способы введения локдауна не соответствуют Конституции. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"Я думаю, что правительству надо вспомнить, что локдаун вводит не правительство, у правительства вообще нет таких полномочий, вводит чрезвычайное положение Парламент по представлению Президента и решения СНБО, нет иного порядка. Как бы его не называли "карантин выходного дня", "рабочего дня", "обеденный карантин" и так далее, все это не будет соответствовать Конституции", - отметил он.

По словам нардепа, он будет поднимать вопрос правильного ввода локдауна сегодня на заседании парламента.

"Поэтому я сегодня буду поднимать вопрос, чтобы мы вводили карантин исключительно правильным путем: чрезвычайное положение - предприниматели в этот момент смогут получить компенсацию, за аренду никто не будет платить, социальная помощь, выплаты, все в этот момент останавливается, никакие налоги не уплачиваются, парламент работает на постоянной основе, то есть он работает пока не завершится чрезвычайное положение - это единственный правильный подход, другого не может быть варианта", - добавил Качура.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Так, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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