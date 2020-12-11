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Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. - економіст

Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Запровадження локдауну на 15 днів обійдеться Україні в близько 750 млн доларів США. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

“Саме локдаун, він, звісно, суттєво вдарить по економіці. Розрахувати, скільки це буде коштувати для України - десь 750 млн доларів. Саме ці 15 днів. Чому, тому що, по-перше, заступник голови Національного банку Сологуб сказав, що Україна втратила 300 млн дол. через запровадження "карантину вихідного дня". Тобто, кожен день коштує 50 млн дол. Тобто, зрозуміло, що це були вихідні дні”, - сказав Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що січневі дні також можна порівнювати з вихідними, оскільки повноцінної ділової активності в будь-якій країні, а особливо в нашій країні - не спостерігається.

“Це означає, що 15 днів на 50 млн - 750 млн. Якщо ми втрачаємо 750 млн доларів - а ми говоримо, що нас спасе кредит від МВФ в 1 млрд доларів - це означає, що, фактично, економіка і курс національної валюти в гривні стає ще більш вразливим”, - додав економіст.

Нагадаємо, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Також нагадаємо, у НБУ заявили, що тотальний локдаун з 8 січня вплине на інфляцію "несуттєво".

Додамо, що за даними Національного банку, "карантин вихідного дня" суттєво не вплинув на економіку.

Українські Національні Новини

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