Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Введение локдауна на 15 дней обойдется Украине в около 750 млн долларов США. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
"Именно локдаун, он, конечно, существенно ударит по экономике. Рассчитать, сколько это будет стоить для Украины - где-то 750 млн долларов. Именно эти 15 дней. Почему, потому что, во-первых, заместитель председателя Национального банка Сологуб сказал, что Украина потеряла 300 млн долл. через введение "карантина выходного дня". То есть, каждый день стоит 50 млн долл. То есть, понятно, что это были выходные дни", - сказал Алексей Дорошенко.
Он отметил, что январские дни можно сравнивать с выходными, поскольку полноценной деловой активности в любой стране, а особенно в нашей стране - не наблюдается.
"Это означает, что 15 дней по 50 млн - 750 млн. Если мы теряем 750 млн долларов - а мы говорим, что нас спасет кредит от МВФ в 1 млрд долларов - это значит, что, фактически, экономика и курс национальной валюты в гривне становится еще более уязвимым", - добавил экономист.
Напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Также напомним, в НБУ заявили, что тотальный локдаун с 8 января повлияет на инфляцию "несущественно".
Добавим, что по данным Национального банка, "карантин выходного дня" существенно не повлиял на экономику.