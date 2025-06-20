"Ліверпуль" погодився на підписання угоди з "Борнмутом" щодо Мілоша Керкеза за 40 мільйонів фунтів стерлінгів

"Ліверпуль" домовився про підписання угоди з "Борнмутом" щодо лівого захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза за майже 54 млн дол. (40 мільйонів фунтів стерлінгів). Угорський футболіст пройти медичне обстеження наступного тижня, перш ніж підписати п'ятирічний контракт з чемпіонами Прем'єр-ліги. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Деталі

21-річний гравець збірної Угорщини провів два вражаючі сезони у складі "Борнмута" після переходу з "АЗ" у липні 2023 року, допомігши команді фінішувати дев'ятим минулого сезону. У "Ліверпуля" вже є два лівих захисники: Енді Робертсон та Костас Цімікас. Перший цікавий мадридському "Атлетіко", а другий цілком може піти, провівши п'ять років переважно як запасний капітан збірної Шотландії.

"Борнмут" вже запросив заміну Керкезу – Адрієна Трюфферта з французького "Ренна", який наступного сезону боротиметься з Жуліо Солером, який прибув у січні, за місце в стартовому складі під керівництвом Андоні Іраоли.

"Ліверпуль" наполегливо працює на трансферному ринку. Він вже завершив угоду за 29,5 мільйонів фунтів стерлінгів щодо правого захисника Жеремі Фрімпонга з "Баєра" та близькі до підписання Флоріана Віртца з клубу Бундесліги. Німецький плеймейкер пройшов медичний огляд у п'ятницю перед переходом до Мерсісайду за 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за півзахисника леверкузенського "Байєра" Флоріана Віртца