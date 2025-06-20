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"Ливерпуль" договорился о переходе Милоша Керкеза из "Борнмута" за 40 млн фунтов стерлингов

Киев • УНН

 • 552 просмотра

"Ливерпуль" согласовал сделку на 54 миллиона долларов по левому защитнику "Борнмута" Милошу Керкезу, который вскоре пройдет медицинское обследование. Ожидается, что Керкез подпишет пятилетний контракт и присоединится к "Ливерпулю", который также близок к подписанию Флориана Виртца за 100 миллионов фунтов.

"Ливерпуль" договорился о переходе Милоша Керкеза из "Борнмута" за 40 млн фунтов стерлингов

"Ливерпуль" договорился о подписании соглашения с "Борнмутом" относительно левого защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза за почти 54 млн долл. (40 миллионов фунтов стерлингов). Венгерский футболист пройдет медицинское обследование на следующей неделе, прежде чем подписать пятилетний контракт с чемпионами Премьер-лиги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

21-летний игрок сборной Венгрии провел два впечатляющих сезона в составе "Борнмута" после перехода из "АЗ" в июле 2023 года, помогая команде финишировать девятыми в прошлом сезоне. У "Ливерпуля" уже есть два левых защитника: Энди Робертсон и Костас Цимикас. Первый интересует мадридский "Атлетико", а второй вполне может уйти, проведя пять лет преимущественно как запасной капитан сборной Шотландии.

"Борнмут" уже пригласил замену Керкезу – Адриена Трюффера из французского "Ренна", который в следующем сезоне будет бороться с Жулио Солером, прибывшим в январе, за место в стартовом составе под руководством Андони Ираолы.

"Ливерпуль" настойчиво работает на трансферном рынке. Он уже завершил сделку за 29,5 миллионов фунтов стерлингов относительно правого защитника Жереми Фримпонга из "Байера" и близки к подписанию Флориана Виртца из клуба Бундеслиги. Немецкий плеймейкер прошел медицинский осмотр в пятницу перед переходом в Мерсисайд за 100 миллионов фунтов стерлингов.

"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца13.06.25, 21:07 • 7388 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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