Литва закликала Apple не маніпулювати міжнародним правом у питанні щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав компанію Apple не займатися маніпуляцією міжнародного права щодо позначення в її додатках приналежності Криму. Про це він написав у Twitter передає УНН.
”Існує лише частина землі, яка є окупованою Росією зі зневагою будь-яких принципів міжнародного права, і ця частина землі належить Україні. Формулюваннями міжнародного права неможна маніпулювати, щоб отримати економічну перевагу", - заявив він коментуючи заяву представника Apple стосовно того, що компанія підійде уважніше до позначення спірних територій після ситуації з маркуванням окупованого Криму.
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Раніше, Лінас Лінкявічюс висловив підтримку Україні і засудив позначення анексованого Криму в якості російської території в додатках компанії Apple.
Нагадаємо, посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Так, міністерство фінансів США, поінформоване українською стороною щодо некоректного позначення Криму як частини Росії у додатках компанії Apple, буде здійснювати оцінку того, чи потрапляють дії компанії під чинний санкційним режим США.
В свою чергу, американська корпорація Apple почала проводити аналіз політики визначення спірних територій на тлі ситуації з позначенням окупованого Криму в додатку “Погода” на території Росії.