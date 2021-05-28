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The Guardian

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Литва висилає двох співробітників посольства Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Литві оголосили двох співробітників посольства Білорусії в Вільнюсі персонами non grata. Про це повідомляє пресслужба литовського МЗС, передає УНН.

Литва висилає двох співробітників посольства Білорусі

Цитата

“Сьогодні, 28 травня, представник Посольства Білорусі в Литві був викликаний в Міністерство закордонних справ Литви і передав дипломатичну ноту, в якій оголосив двох співробітників Посольства персонами non grata, оскільки вони здійснювали діяльність несумісною з їх дипломатичним статусом і надавши їм сім днів на виїзд з Литви”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, заявив, що рішення є виразом солідарності з Латвією.

Так, кілька днів тому Білорусь безпідставно вислала співробітників посольства Латвії в Мінську.

МЗС Литви також висловив протест представнику Білорусі в зв’язку з триваючими репресіями проти цивільного суспільства і незалежних ЗМІ в Білорусі і зажадав негайного звільнення Рамана Пратасєвіча, його подругу Софії Сапеги та інших політичних в’язнів і незаконно затриманих осіб.

Доповнення

Латвія і Литва, а також Естонія — вирішили закрити свій авіапростір для білоруських авіаліній.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримали опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до свого авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

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