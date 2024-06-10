Літак з віце-президентом Малаві на борту зник з радарів - ЗМІ
Київ • УНН
Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці. На боту перебував віце-президент країни та ще 9 осіб.
Літак, на борту якого перебували віце-президент Малаві Саулос Чіліма та ще дев'ять осіб, зник безвісти. Про це з посиланням на заяву офісу президента Малаві повідомляє ВВС, передає УНН.
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Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці, зазначено в заяві
Президент Малаві наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію після того, як представники авіації не змогли зв’язатися з літаком.
Він мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу, що на півночі країни, одразу після 10:00 за місцевим часом.
Повідомивши про інцидент, президент Малаві Лазарус Чаквера скасував свій запланований рейс на Багами.
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