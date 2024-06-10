Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулюс Чилима и еще девять человек, пропал без вести. Об этом со ссылкой на заявление офиса президента Малави сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром, говорится в заявлении

Президент Малави приказал начать поисково-спасательную операцию после того, как представители авиации не смогли связаться с самолетом.

Он должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу, что на севере страны, сразу после 10: 00 по местному времени.

Сообщив об инциденте, президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный рейс на Багамы.

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