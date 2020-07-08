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Лісові пожежі на Луганщині: у ДСНС підтвердили загибель п'яти людей

Лісові пожежі на Луганщині: у ДСНС підтвердили загибель п'яти людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Станом на 14:00 середи продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 9 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“Станом на 14 годину 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня поблизу села Осколонівка у Новоайдарському районі Луганської області та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га”, — вказали у відомстві.

Вказано, що силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу “Вовче озеро” 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

“Підтверджено загибель 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі.

До гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 осіб та 200 од. тех., з них від: ДСНС 632 осіб о/с та 139 од. техніки, у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П.

Також на місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл

Раніше про п'ять жертв пожежі на Луганщині повідомив Президент Зеленський.

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