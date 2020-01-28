Лише 9% українців позитивно ставляться до "мінських угод" - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. "Мінські угоди" вважають позитивним явищем лише 9% українців, у той час як переважна більшість погано знайома з їхніми положеннями, а решта вважає їх неефективними. Відповідні результати дослідження оприлюднив експерт з питань зовнішньої політики та врегулювання конфліктів Євгеній Ярошенко на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році", передає кореспондент УНН.
"Ми використовували соціальні дослідження, що вже проводились, а також самі проводили опитування на підконтрольних територіях Донбасу. "Мінські угоди"... лише 9% вважають, що це позитивне явище. Більшість респондентів мало ознайомлені з домовленостями. Ті, хто відповідав негативно, вважали, що вони неефективні, а ті, хто відповідав позитивно, вважали, що Україна таким чином виграла час", - розповів Ярошенко.
Проте, за його інформацією, більшість українців підтримують розведення військ.
"Близько 60% підтримують розведення. З наших опитувань, більшість підтримують, проте ті, хто підтримують, не вірять, що розведення може статись всюди", - повідомив експерт.
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Він також зауважив, що виходячи з досліджень, українці хотіли б повернути ОРДЛО довоєнний статус, адже "вбачають, що ці території - Україна, і їм не потрібен спеціальний статус".
Чітку позицію українці мають стосовно амністії, і стосовно пенсій.
"Лише 8% підтримують всеохоплюючу амністію для всіх. Навіть на Донбасі переважна більшість відкидає всеохоплюючу амністію. Однак більшість не змогли надати відповідь "чому". Більшість вважає, що ті, хто проживають в ОРДЛО, мають отримувати пенсії та виплати. Проте одні вважають, що за пенсією необхідно приїжджати в Україну, а інші - що пенсії тільки тим, хто не отримав російський паспорт", - додав Ярошенко.
Варто зазначити, що українці по різному відповіли на запитання, які відносини мають бути в України з Росією.
"Більшість стверджують, що зіткнення погано вплинуло на їх життя. Є й ті, хто вважають Росію братньою державою, і що відносини потрібно відновити, навіть ціною євроінтеграції. Також є ті, хто вважають, що потрібні тільки економічні, але не політичні відносини", - резюмував експерт.
Нагадаємо, вступ до НАТО 51% українців вважають найкращим варіантом гарантування безпеки для України.