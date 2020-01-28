Только 9% украинцев положительно относятся к "минским соглашениям" - исследование

КИЕВ. 28 января. УНН. "Минские соглашения" считают положительным явлением лишь 9% украинцев, в то время как подавляющее большинство плохо знакомо с их положениями, а остальные считают их неэффективными. Соответствующие результаты исследования обнародовал эксперт по вопросам внешней политики и урегулированию конфликтов Евгений Ярошенко на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", передает корреспондент УНН.