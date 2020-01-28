Только 9% украинцев положительно относятся к "минским соглашениям" - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. "Минские соглашения" считают положительным явлением лишь 9% украинцев, в то время как подавляющее большинство плохо знакомо с их положениями, а остальные считают их неэффективными. Соответствующие результаты исследования обнародовал эксперт по вопросам внешней политики и урегулированию конфликтов Евгений Ярошенко на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", передает корреспондент УНН.
"Мы использовали социальные исследования, которые уже проводились, а также сами проводили опрос на подконтрольных территориях Донбасса. "Минские соглашения"... только 9% считают, что это положительное явление. Большинство респондентов мало знакомо с договоренностями. Те, кто отвечал отрицательно, считали, что они неэффективны, а те, кто отвечал положительно, считали, что Украина таким образом выиграла время", - рассказал Ярошенко.
Однако, по его информации, большинство украинцев поддерживают разведение войск.
"Около 60% поддерживают разведение. Из наших опросов, большинство поддерживают, однако те, кто поддерживают, не верят, что разведение может произойти везде", - сообщил эксперт.
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Он также отметил, что на основании исследований, украинцы хотели бы вернуть ОРДЛО довоенный статус, ведь "видят, что эти территории - Украина, и им не требуется специальный статус".
Четкую позицию украинцы имеют относительно амнистии, и пенсий.
"Только 8% поддерживают всеобъемлющую амнистию для всех. Даже на Донбассе подавляющее большинство отвергает всеобъемлющую амнистию. Однако большинство не смогли дать ответ "почему". Большинство считает, что те, кто проживают в ОРДЛО, должны получать пенсии и выплаты. Однако одни считают, что за пенсией необходимо приезжать в Украину, а другие - что пенсии только тем, кто не получил российский паспорт", - добавил Ярошенко.
Стоит отметить, что украинцы по-разному ответили на вопрос, какие отношения должны быть у Украины с Россией.
"Большинство утверждают, что столкновение плохо повлияло на их жизнь. Есть и те, кто считает Россию братским государством, и отношения нужно восстановить, даже ценой евроинтеграции. Также есть те, кто считают, что нужны только экономические, но не политические отношения", - резюмировал эксперт.
Напомним, вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.