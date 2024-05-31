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Ліміти на споживання електроенергії повертаються: чи чекати завтра українцям відключень світла

Київ • УНН

 • 32046 перегляди

Завтра ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00

Завтра, 1 червня, в Україні введуть ліміти на споживання електроенергії з 18:00 до 23:00. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.

Завтра ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00 

- йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго додали, що в разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Україна може повернутись до графіків відключення світла: в "Укренерго" назвали причину 31.05.24, 18:35 • 25534 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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