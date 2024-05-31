Ліміти на споживання електроенергії повертаються: чи чекати завтра українцям відключень світла
Київ • УНН
Завтра ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00
Завтра, 1 червня, в Україні введуть ліміти на споживання електроенергії з 18:00 до 23:00. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.
Завтра ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00
В Укренерго додали, що в разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Україна може повернутись до графіків відключення світла: в "Укренерго" назвали причину 31.05.24, 18:35 • 25534 перегляди