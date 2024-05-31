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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 16:18  •  4097 просмотра

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Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00

Завтра, 1 июня, в Украине введут лимиты на потребление электроэнергии с 18:00 до 23:00. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго, передает УНН.

Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00 

- говорится в сообщении компании.

В Укрэнерго добавили, что в случае превышения лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину31 мая 2024, 15:35 • 7886 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
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