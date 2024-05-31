Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
Киев • УНН
Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00
Завтра, 1 июня, в Украине введут лимиты на потребление электроэнергии с 18:00 до 23:00. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго, передает УНН.
Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00
В Укрэнерго добавили, что в случае превышения лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину31 мая 2024, 15:35 • 7886 просмотров
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафаЭксклюзив
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину
В Херсоне прогремели несколько взрывов
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф
Популярные
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00.
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Члены НАТО ослабили ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для нанесения ударов по целям на территории россии по мере развития войны.
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ
По данным BFMTV французские правоохранители задержали 18 летнего парня из Чечни, который мог планировать теракт в городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены
Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину
В связи с российскими атаками на украинские электростанции, повлекшими значительные убытки и дефицит электроэнергии, "Укрэнерго" предупреждает о возможном возвращении к запланированным ограничениям потребления электроэнергии для бытовых потребителей.
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Херсоне прогремело несколько взрывов, когда российские войска обстреливали город с временно оккупированного левого берега.
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C
Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф
На вопрос, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: “Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться”.