Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Завтра, 1 июня, в Украине введут лимиты на потребление электроэнергии с 18:00 до 23:00. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго, передает УНН.

Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00 - говорится в сообщении компании.

В Укрэнерго добавили, что в случае превышения лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

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