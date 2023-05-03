Лиманський та Куп’янський напрямки стали рекордсменами з кількості ворожих обстрілів за добу - Луганська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Лиманський та Куп’янський напрямки на Луганщині за добу стали рекордсменами з кількості ворожих обстрілів - 565. Але окупанти наступальні дії майже не проводять і поводяться на полі бою дуже обережно, розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час телемарафону, пише УНН.
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За словами голови Луганської ОВА, за цю добу з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії на Лиманському та Куп'янському напрямках, ворог завдав рекордних 565 ударів. Відбулося одне бойове зіткнення, внаслідок якого вбито 36 окупантів і поранено 108. Знищено російські танк Т-72, дві машини піхоти БМП-1 та один мінометний розрахунок.
Як зауважив Артем Лисогор, це застарілі машини піхоти та характерно, що вони все частіше зустрічаються на цій ділянці бойових дій.
"Вони б хотіли повернути та Лиман і інші населені пункти. Але вже кілька тижнів поспіль не мають жодного успіху. Сьогодні за добу одне боєзіткнення, а в попередні дні взагалі не намагались атакувати. Загалом вони там більш обережні. Діють тільки регулярні війська. Там майже не залучаються приватні військові компанії. Відтак вони діють з огляду на стандартні правила бойових дій: вести розвідку, відступати, потрапляючи під потужний вогонь. На відміну від Бахмутського напрямку, де угруповання вагнера під тиском своїх командирів і загратзагонів змушені іти вперед", - глава ОВА.
Доповнення
За минулу добу російські окупанти здійснили 82 обстріли по мирних населених пунктах у Запорізькій області: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артудари. Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Багато руйнувань, але обійшлось без жертв, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
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