Лиманское и Купянское направления стали рекордсменами по количеству вражеских обстрелов за сутки - Луганская ОВА

Детали

По словам председателя Луганской ОВА, за эти сутки из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии в Лиманском и Купянском направлениях, враг нанес рекордные 565 ударов. Состоялось одно боестолкновение, в результате которого убиты 36 оккупантов и ранены 108. Уничтожены российские танк Т-72, две машины пехоты БМП-1 и один минометный расчет.

Как заметил Артем Лысогор, это устаревшие машины пехоты и характерно, что они все чаще встречаются на этом участке боевых действий.

"Они бы хотели вернуть и Лиман и другие населенные пункты. Но уже несколько недель подряд не имеют никакого успеха. Сегодня за сутки одно боестолкновение, а в предыдущие дни вообще не пытались атаковать. В целом они там более осторожны. Действуют только регулярные войска. Там почти не привлекаются частные военные компании. Поэтому они действуют с учетом стандартных правил боевых действий: вести разведку, отступать, попадая под мощный огонь. В отличие от Бахмутского направления, где группировки вагнера под давлением своих командиров и заградотрядов вынуждены идти вперед", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 82 обстрела по мирным населенным пунктам в Запорожской области: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артударов. Многочасовые обстрелы пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных громадах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Много разрушений, но обошлось без жертв, сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко.

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