Ліквідація наслідків удару ворожого дрона по ЧАЕС продовжується, радіаційний фон у нормі - ДСНС

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, пише УНН.

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами,, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.

Також повідомляється, що постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.