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Ліквідація наслідків удару ворожого дрона по ЧАЕС продовжується, радіаційний фон у нормі - ДСНС

Ліквідація наслідків удару ворожого дрона по ЧАЕС продовжується, радіаційний фон у нормі - ДСНС

Київ • УНН

 • 35745 перегляди

Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки удару російського дрона по ЧАЕС, працюючи на висоті понад 100 метрів. Радіаційний фон на промисловому майданчику залишається в нормі, незважаючи на складні погодні умови.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, пише УНН.

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами,,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів. 

Також повідомляється, що постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. 

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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