Ликвидация последствий удара вражеского дрона по ЧАЭС продолжается, радиационный фон в норме - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удара российского дрона по ЧАЭС, работая на высоте более 100 метров. Радиационный фон на промышленной площадке остается в норме, несмотря на сложные погодные условия.
Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений. Об этом сообщил председатель ГСЧС Андрей Даник, пишет УНН.
По состоянию на 15:00 горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами,,
Детали
Отмечается, что работу специалистов ГСЧС осложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции. Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции - на высоте более 100 метров.
Также сообщается, что постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений.
Напомним
14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.
Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.