Ликвидация последствий удара вражеского дрона по ЧАЭС продолжается, радиационный фон в норме - ГСЧС

ukenru
Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 37237 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 64458 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 78634 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 159029 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 224841 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 166335 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 160117 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141301 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126552 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 123116 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 121332 просмотра
На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

15 февраля, 05:36 • 93703 просмотра
С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

15 февраля, 06:00 • 58909 просмотра
Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

15 февраля, 06:20 • 39765 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 92422 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 121332 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 224838 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 178658 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 182004 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 258640 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 92422 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 133171 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 132168 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 138171 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 149525 просмотра
Актуальное
Ликвидация последствий удара вражеского дрона по ЧАЭС продолжается, радиационный фон в норме - ГСЧС

Ликвидация последствий удара вражеского дрона по ЧАЭС продолжается, радиационный фон в норме - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 7042 просмотра

Read in English

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удара российского дрона по ЧАЭС, работая на высоте более 100 метров. Радиационный фон на промышленной площадке остается в норме, несмотря на сложные погодные условия.

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений. Об этом сообщил председатель ГСЧС Андрей Даник, пишет УНН.

По состоянию на 15:00 горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами,,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что работу специалистов ГСЧС осложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции. Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции - на высоте более 100 метров. 

Также сообщается, что постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений. 

Напомним

14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.

Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Обратиться по вопросам размещения рекламы