Лідери Конгресу представили угоду про уникнення шатдауну

Демократи та республіканці у Конгресі США досягли домовленостей щодо законопроєкту, який передбачає продовження фінансування урядових структур до початку березня. Про це йдеться в заяві лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, опублікованій у неділю, передає АВС news, передає УНН.

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Новини про те, що угода укладається, вперше повідомили кілька джерел у суботу.

У ніч на понеділок лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл у Сенаті, лідер республіканців Палати представників Майк Джонсон і лідер демократичної меншості Хакім Джефріс у Палаті представників представили зміст угоди.

"Досягнуті двопартійні домовленості про витрати дозволять Америці розв'язувати серйозні проблеми, які є в країні та за кордоном зазначив Шумер.

Однак Конгрес має проголосувати за короткострокову угоду, про яку зараз узгодили лідери Конгресу, перш ніж вона набуде чинності.

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