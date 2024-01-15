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Лідери Конгресу представили угоду про уникнення шатдауну

Лідери Конгресу представили угоду про уникнення шатдауну

Київ • УНН

 • 28508 перегляди

Лідери демократів і республіканців у Конгресі США представили угоду, яка дозволить запобігти закриттю державного сектора до початку березня.

Демократи та республіканці у Конгресі США досягли домовленостей щодо законопроєкту, який передбачає продовження фінансування урядових структур до початку березня. Про це йдеться в заяві лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, опублікованій у неділю, передає АВС news, передає УНН.

Деталі

Новини про те, що угода укладається, вперше повідомили кілька джерел у суботу.

У ніч на понеділок лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл у Сенаті, лідер республіканців Палати представників Майк Джонсон і лідер демократичної меншості Хакім Джефріс у Палаті представників представили зміст угоди.

"Досягнуті двопартійні домовленості про витрати дозволять Америці розв'язувати серйозні проблеми, які є в країні та за кордоном

зазначив Шумер.

Однак Конгрес має проголосувати за короткострокову угоду, про яку зараз узгодили лідери Конгресу, перш ніж вона набуде чинності.

Перший крок до запобігання шатдауну: лідери Конгресу США досягли згоди щодо видатків уряду08.01.24, 09:52 • 34506 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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