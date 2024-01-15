Лидеры Конгресса представили соглашение об избежании шатдауна

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей по законопроекту, который предусматривает продолжение финансирования правительственных структур до начала марта. Об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, опубликованном в воскресенье, передает АВС news, передает УНН.

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Новости о том, что сделка заключается, впервые сообщили несколько источников в субботу.

В ночь на понедельник лидер демократов в Сенате Чак Шумер, лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в Сенате, лидер республиканцев Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического меньшинства Хаким Джефрис в Палате представителей представили содержание соглашения.

"Достигнутые двухпартийные договоренности о расходах позволят Америке решать серьезные проблемы, которые есть в стране и за рубежом отметил Шумер.

Однако Конгресс должен проголосовать за краткосрочное соглашение, о котором сейчас согласовали лидеры Конгресса, прежде чем оно вступит в силу.

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