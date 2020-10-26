Легендарна рок-група викликала ажіотаж своїм алкогольним напоєм: відомі деталі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Всесвітньо відомий рок-гурт KISS у співпраці зі шведською компанією, що спеціалізується на товарах для фанатів, підготувала колекцію унікального рому, передає УНН із посиланням на сайт шведської компанії Brands for Fans.

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Їх прем'єрний ром KISS Black Diamond, названий так на честь однієї із пісень першого альбому рок-музикантів, представляє собою суміш 40% карибських бочкових ромів, витриманих 15 років.

Директор по маркетингу і співзасновник Brands for Fans Сарі Х. Вільхольм заявила, що випущений KISS ром "чудово підходить для групи, яка була піонером у музичному та візуальному плані у світі рок-н-ролу".

За інформацією компанії, ром уже викликав ажіотаж на шведському ринку алкогольних напоїв. Решту рому із колекції рок-групи KISS планують випустити до кінця року.

Нагадаємо, експерти Prime поділилися рецептами підбадьорливих кавово-горілчаних коктейлів. 

Раніше УНН писав, що жителі України надають перевагу алкогольним напоям саме вітчизняного виробництва.

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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