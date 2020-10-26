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Легендарная рок-группа вызвала ажиотаж своим алкогольным напитком: известны детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Всемирно известная рок-группа KISS в сотрудничестве со шведской компанией, специализирующейся на товарах для фанатов, подготовила коллекцию уникального рома, передает УНН со ссылкой на сайт шведской компании Brands for Fans.

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Их премьерный ром KISS Black Diamond, названный так в честь одной из песен первого альбома рок-музыкантов, представляет собой смесь 40% карибских бочковых ромов, выдержанных 15 лет.

Директор по маркетингу и соучредитель Brands for Fans Сари Х. Вильхольм заявила, что выпущенный KISS ром "замечательно подходит для группы, которая была пионером в музыкальном и визуальном плане в мире рок-н-ролла".

По информации компании, ром уже вызвал ажиотаж на шведском рынке алкогольных напитков. Остальные ромы из коллекции рок-группы KISS планируют выпустить до конца года.

Напомним, эксперты Prime поделились рецептами бодряющих кофейно-водочных коктейлей.

Ранее УНН писал, что жители Украины предпочитают алкогольные напитки именно отечественного производства.

В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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