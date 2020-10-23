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Коли попереду вся п'ятнична ніч: підбадьорливі кавово-горілчані коктейлі від профі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В кінці робочого тижня, особливо в п'ятницю ввечері, коли так потрібні сили для розваг у колі друзів і близьких, дуже до речі доведеться бадьорливе і тонізуюче поєднання кави і горілки. Експерти горілчаного бренду Prime поділилися із УНН трьома простими у приготуванні рецептами кавово-горілчаних коктейлів.

Коктейль "Бумбокс"

Це насичений міцний шот, який готується лише із трьох компонентів:

▪️ беремо сливове вино (15 мл), одну порцію ристрето (надзвичайно міцну каву, яку готують тим же методом, що і еспресо, але з меншою кількістю води) і ідеальну для цього випадку - очищену вугіллям горілку Prime Noir (15 мл);

▪️ наливаємо у стопку спочатку вино, потім чайною ложечкою - ристрето, а поверх ллємо горілку.

Експерти Prime запевняють, що після такого точно ніхто ще довго не засне!

"Ефектіні"

Назва коктейлю, на думку експертів Prime, говорить сама за себе: напій надзвичайно ефективний проти млявості і сонливості.

Це дигестив, тобто вживати його слід після їжі. Головне - гарненько збовтати у шейкері перед подачею:

▪️ з'єднуємо разом у пропорції один до одного горілку (можна використовувати класичну чорного кольору Prime Black Carbon, якщо хочете отримати коктейль більш насиченого темного кольору), лікер "гальяно" і каву еспресо;

▪️ змішуємо все у шейкері і виливаємо у підготовлений келих з льодом і парою-трійкою зерняток кави - як прикраса.

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"Еспресо мартіні"

Цей коктейль теж відноситься до дигестивів:

▪️ трохи кавового лікеру (15 мл) потрібно з'єднати з 15 мл еспресо (кава повинна бути холодною) і 5 мл ванільного сиропу;

▪️ тепер залишається лише додати ідеальну для коктейлів м'яку горілку Prime Blanche (30 мл);

▪️ все перелити у келих для мартіні і кинути пару кубиків льоду і кавових зерняток.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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