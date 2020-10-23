Коли попереду вся п'ятнична ніч: підбадьорливі кавово-горілчані коктейлі від профі

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В кінці робочого тижня, особливо в п'ятницю ввечері, коли так потрібні сили для розваг у колі друзів і близьких, дуже до речі доведеться бадьорливе і тонізуюче поєднання кави і горілки. Експерти горілчаного бренду Prime поділилися із УНН трьома простими у приготуванні рецептами кавово-горілчаних коктейлів.