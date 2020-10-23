Когда впереди вся пятничная ночь: бодрящие кофейно-водочные коктейли от профи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В конце рабочей недели, особенно в пятницу вечером, когда так нужны силы для развлечений в кругу друзей и близких, очень кстати придется бодрящее и тонизирующее сочетание кофе и водки. Эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН тремя простыми в приготовлении рецептами кофейно-водочных коктейлей.
Коктейль "Бумбокс"
Это насыщенный крепкий шот, который готовится только из трех компонентов:
▪️ берем сливовое вино (15 мл), одну порцию ристретто (очень крепкий кофе, который готовят тем же методом, что и эспрессо, но с меньшим количеством воды) и идеальную для этого случая - очищенную углем водку Prime Noir (15 мл);
▪️ наливаем в стопку сначала вино, затем чайной ложечкой - ристретто, а поверх льем водку.
Эксперты Prime уверяют, что после такого точно никто еще долго не уснет!
"Эффектини"
Название коктейля, по мнению экспертов Prime, говорит само за себя: напиток чрезвычайно эффективен против вялости и сонливости.
Это дижестив, то есть употреблять его следует после еды. Главное - хорошенько взболтать в шейкере перед подачей:
▪️ соединяем вместе в пропорции один к одному водку (можно использовать классическую черного цвета Prime Black Carbon, если хотите получить коктейль более насыщенного темного цвета), ликер "гальяно" и кофе эспрессо;
▪️ смешиваем все в шейкере и выливаем в подготовленный бокал со льдом и парой-тройкой зернышек кофе - как украшение.
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"Эспрессо мартини"
Этот коктейль тоже относится к дижестивам:
▪️ немного кофейного ликера (15 мл) нужно соединить с 15 мл эспрессо (кофе должно быть холодным) и 5 мл ванильного сиропа;
▪️ теперь остается только добавить идеальную для коктейлей мягкую водку Prime Blanche (30 мл);
▪️ все перелить в бокал для мартини и бросить пару кубиков льда и кофейных зерен.
Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник" ) относится к рейтингу ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.