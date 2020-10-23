Когда впереди вся пятничная ночь: бодрящие кофейно-водочные коктейли от профи

КИЕВ. 23 октября. УНН. В конце рабочей недели, особенно в пятницу вечером, когда так нужны силы для развлечений в кругу друзей и близких, очень кстати придется бодрящее и тонизирующее сочетание кофе и водки. Эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН тремя простыми в приготовлении рецептами кофейно-водочных коктейлей.