Лавров поскаржився на "натиск" по відновленню "нормандського формату" з боку Франції та Німеччини

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"Мене, звичайно, трохи здивувало, що з такою наполегливістю наші західні колеги просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - вказав глава дипвідомства.

Додамо

Раніше сьогодні РосЗМІ повідомили, що лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.

Нагадаємо

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність "передумов до можливої організації за доцільності і нормандського саміту".

Напередодні в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, заявив, що Україна чекає сигнал від Москви, але поки "ніяких сигналів" українське дипвідомство не отримувало.