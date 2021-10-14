Лавров пожаловался на “напор” по возобновлению “нормандского формата” со стороны Франции и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о якобы “напористости” участников “нормандской четверки” — Франции и Германии — в желании возобновить работу формата. Об этом он сказал в четверг журналистам, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
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“Меня, конечно, немного удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений”, — указал глава дипведомства.
Добавим
Ранее сегодня РосСМИ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.
Напомним
Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, состоявшегося 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита”.
Накануне в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита наивысшего уровня.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, заявил, что Украина ждет сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.