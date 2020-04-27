Латвійці змінили свої алкогольні переваги через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через карантин алкогольні переваги жителів Латвії змінилися. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення аптечної мережі "BENU aptieka", передає УНН з посиланням на bb.lv.
Так, стали більше пити 11% жителів країни.
Разом з тим, 46% опитаних вказали, що їх споживання алкоголю не змінилося. 9% латвійців вживають менше алкоголю, ніж зазвичай. А 33% опитаних заявили, що не вживають спиртне взагалі.
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Опитування проводилося у співпраці з компанією "Gemius" 26-29 березня, в ньому брали участь 1709 респондентів.
Нагадаємо, що в Італії, США, Австрії та Швеції споживання алкоголю жителями під час карантину, навпаки, зросло.
В Україні, тим часом, виробники зафіксували збільшення попиту на міцний алкоголь в межах 4-5%.
А Держстат засвідчив зростання показників імпорту на наш ринок закордонного вина.
Відзначимо, що українці частіше вважають за краще іноземному, все-таки, вино вітчизняного виробництва.