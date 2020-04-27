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Латвийцы изменили свои алкогольные предпочтения из-за карантина

Латвийцы изменили свои алкогольные предпочтения из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 11426 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за карантина алкогольные предпочтения жителей Латвии изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу аптечной сети "BENU aptieka", передает УНН со ссылкой на bb.lv.

Так, стали больше пить 11% жителей страны.

Вместе с тем, 46% опрошенных указали, что их потребление алкоголя не изменилось. 9% латвийцев употребляют меньше алкоголя, чем обычно. А 33% опрошенных заявили, что не употребляют спиртное вообще.

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Опрос проводился в сотрудничестве с компанией "Gemius" 26-29 марта, в нем участвовали 1709 респондентов.

Напомним, что в Италии, США, Австрии и Швеции потребление алкоголя жителями во время карантина, наоборот, возросло.

В Украине, тем временем, производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в пределах 4-5%.

А Госстат показал рост показателей импорта на наш рынок зарубежного вина.

Отметим, что украинцы чаще предпочитают иностранному, все-таки, вино отечественного производства.

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