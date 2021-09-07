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Лапій: через пів року після отримання COVID-сертифікату українці зможуть згенерувати новий

Київ • УНН

 • 56843 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Після закінчення піврічного терміну дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, у додатку “Дія” можна буде згенерувати новий сертифікат. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, коментуючи питання у Facebook-групі "COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних" щодо дійсності сертифіката через пів року після вакцинації.

Деталі

Зокрема, один з користувачів у Facebook-групі поставив запитання, яке стосується COVID-сертифікату: що буде з сертифікатом про вакцинацію після позначеного раніше терміну дії в шість місяців – чи стане він недійсним, чи буде автоматично продовжений, або МОЗ запропонує зробити щеплення для поновлення сертифікату третьою дозою вакцини.

У коментарі під постом імунолог Федір Лапій заявив, що вже є рішення щодо опції згенерування нового сертифікату.

Цитата:

"Буде опція згенерувати новий сертифікат. Рішення вже є", – написав Лапій.

Додамо

З 20 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку “Дія”. Відтепер українці зможуть в’їжджати та виїжджати у ЄС.

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