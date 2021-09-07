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Лапий: через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. После окончания полугодового срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса, в приложении "Дія" можно будет сгенерировать новый сертификат. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, комментируя вопрос в Facebook-группе "COVID-19 в Украине: анализ статистических данных" о действительности сертификата через полгода после вакцинации.

Детали

В частности, один из пользователей в Facebook-группе задал вопрос, касающийся COVID-сертификата: что будет с сертификатом о вакцинации после обозначенного ранее срока действия в шесть месяцев - станет ли он недействительным, будет ли автоматически продлен, или Минздрав предложит сделать прививку для обновления сертификата третьей дозой вакцины.

В комментарии под постом иммунолог Федор Лапий заявил, что уже есть решение об опции сгенерировать новый сертификат.

Цитата:

"Будет опция сгенерировать новый сертификат. Решение уже есть", - написал Лапий.

Добавим

С 20 августа Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". Отныне украинцы смогут въезжать и выезжать в ЕС.

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