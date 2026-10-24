Китай виступив проти гонки озброєнь у космосі

Китай у п'ятницю, 23 жовтня, опублікував документ, у якому детально викладено його офіційну позицію щодо "управління космосом", який підтверджує його незгоду з озброєнням космічного простору та гонкою озброєнь у космосі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Китай виступає проти озброєння та мілітаризації космічного простору та проти його використання "для діяльності, яка шкодить суверенітету, безпеці чи інтересам розвитку інших країн", ідеться в документі, опублікованому МЗС КНР.

Китай виступає проти наступальної військової політики в космосі та закликає до "всіх можливих зусиль для запобігання гонці озброєнь у космосі", сказано у ньому.

У документі додається, що "ризик гонки озброєнь у космосі та тенденція до перетворення його на поле бою стали найбільшими загрозами та викликами космічній безпеці".

У документі закликається до регулювання комерційної космічної діяльності та йдеться, що Китай заохочує "розвиток космічної економіки". У ньому йдеться, що комерційна космічна діяльність "не повинна порушувати законні права та інтереси інших країн, і зокрема уникати незаконного втручання у збройні конфлікти та внутрішні справи інших країн".

У документі також закликається до дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. У ньому йдеться про те, що право всіх країн на доступ, дослідження та використання космосу має бути захищене.

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