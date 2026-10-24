Китай виступив проти гонки озброєнь у космосі

$45.050.0350.440.13
ukenru
05:29 • 3100 перегляди
101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні
00:58 • 20941 перегляди
Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту
23 жовтня, 23:56 • 21688 перегляди
Кінець війни наблизить лише дипломатичне вирішення питання Донбасу - Рубіо
23 жовтня, 21:21 • 20539 перегляди
Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду
23 жовтня, 19:39 • 21927 перегляди
Україна запроваджує припинення вогню з 03:00 27 жовтня для гуманітарної операції в Олешках - Генштаб
23 жовтня, 19:29 • 27097 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву
23 жовтня, 18:57 • 19678 перегляди
Нові матеріали Пентагону про НЛО свідчать: над важливим об’єктом у США помітили загадкові "чорні трикутники"
23 жовтня, 18:18 • 20014 перегляди
Маск на тлі скандалу із Starlink звинуватив українські еліти у збагаченні на війні та натякнув "підкуп" політиків у США
23 жовтня, 16:46 • 21657 перегляди
Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з ОлешокVideo
23 жовтня, 16:14 • 20129 перегляди
24 жовтня у низці областей України будуть діяти графіки відключень - скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
81%
756мм
Популярнi новини
Масштабні повені охопили чотири штати США: людей рятують із дахів будинків, оголошено евакуацію23 жовтня, 20:10 • 6168 перегляди
Молдова оголосила дипломата рф персоною нон грата після падіння дрона23 жовтня, 20:28 • 4742 перегляди
"Мабуть, нудний день в офісі": Леброн Джеймс відповів на критику ТрампаVideo23 жовтня, 22:54 • 7476 перегляди
На окупованих територіях України і в російському ростові сталися масові відключення електрики - ЗМІPhoto00:27 • 10142 перегляди
Metro у росії передала 1 млрд рублів фонду підтримки армії рф01:29 • 11358 перегляди
Публікації
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 27107 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 34624 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 34183 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 40598 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 41177 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Марко Рубіо
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Олешки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували23 жовтня, 18:46 • 19971 перегляди
Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінцяPhoto23 жовтня, 15:07 • 22308 перегляди
Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років23 жовтня, 14:14 • 27461 перегляди
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto23 жовтня, 13:50 • 28223 перегляди
Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють23 жовтня, 13:49 • 26616 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
The Guardian
ФАБ-250
Іскандер (ОТРК)

Китай виступив проти гонки озброєнь у космосі

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Китай оприлюднив позицію проти мілітаризації космосу та закликав запобігти гонці озброєнь. Пекін також підтримав мирне освоєння космосу.

Китай виступив проти гонки озброєнь у космосі

Китай у п'ятницю, 23 жовтня, опублікував документ, у якому детально викладено його офіційну позицію щодо "управління космосом", який підтверджує його незгоду з озброєнням космічного простору та гонкою озброєнь у космосі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Китай виступає проти озброєння та мілітаризації космічного простору та проти його використання "для діяльності, яка шкодить суверенітету, безпеці чи інтересам розвитку інших країн", ідеться в документі, опублікованому МЗС КНР.

Китай виступає проти наступальної військової політики в космосі та закликає до "всіх можливих зусиль для запобігання гонці озброєнь у космосі", сказано у ньому.

У документі додається, що "ризик гонки озброєнь у космосі та тенденція до перетворення його на поле бою стали найбільшими загрозами та викликами космічній безпеці".

У документі закликається до регулювання комерційної космічної діяльності та йдеться, що Китай заохочує "розвиток космічної економіки". У ньому йдеться, що комерційна космічна діяльність "не повинна порушувати законні права та інтереси інших країн, і зокрема уникати незаконного втручання у збройні конфлікти та внутрішні справи інших країн".

У документі також закликається до дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. У ньому йдеться про те, що право всіх країн на доступ, дослідження та використання космосу має бути захищене.

У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ14.10.26, 14:37 • 19404 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Китай