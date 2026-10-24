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Китай выступил против гонки вооружений в космосе

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Китай обнародовал позицию против милитаризации космоса и призвал предотвратить гонку вооружений. Пекин также поддержал мирное освоение космоса.

Китай выступил против гонки вооружений в космосе

Китай в пятницу, 23 октября, опубликовал документ, в котором подробно изложил свою официальную позицию относительно "управления космосом", подтвердив свое несогласие с вооружением космического пространства и гонкой вооружений в космосе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай выступает против вооружения и милитаризации космического пространства, а также против его использования "для деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития других стран", говорится в документе, опубликованном МИД КНР.

Китай выступает против наступательной военной политики в космосе и призывает приложить "все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе", говорится в нем.

В документе добавляется, что "риск гонки вооружений в космосе и тенденция к превращению его в поле боя стали крупнейшими угрозами и вызовами космической безопасности".

В документе содержится призыв к регулированию коммерческой космической деятельности и говорится, что Китай поощряет "развитие космической экономики". В нем отмечается, что коммерческая космическая деятельность "не должна нарушать законные права и интересы других стран и, в частности, должна избегать незаконного вмешательства в вооруженные конфликты и внутренние дела других стран".

В документе также содержится призыв к исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В нем говорится, что право всех стран на доступ к космосу, его исследование и использование должно быть защищено.

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Юлия Шрамко

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