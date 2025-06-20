Китай ввів в експлуатацію перше велике контейнерне судно на метанолі

У Шанхаї введено в експлуатацію перше в історії країни великотоннажне контейнерне судно з двопаливною системою на метанолі місткістю понад 16 тисяч контейнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times.

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Про прорив у сфері екологічного морського транспорту заявила китайська компанія Cosco Shipping Yangpu.

Це перше замовлення від китайського судновласника, перша поставка китайською верф’ю та перше реальне застосування на судні метанолового двигуна вітчизняного виробництва.

Контейнеровоз має довжину 366 метрів і ширину 51 метр, здатен вмістити до 16 тис 136 TEU і оснащений надвеликим резервуаром для метанолу.

Резервуар об’ємом 11 тисяч кубометрів дозволяє судну пройти маршрут з Далекого Сходу до східного узбережжя США без потреби в дозаправці.

Судно оснащене першим у Китаї вітчизняним головним двигуном на метанолі з двома видами палива, судновим котлом на двох видах палива та першою генераторною установкою на метанолі, коли-небудь застосованою на контейнеровозі в країні.

Водночас двопаливна система дозволяє гнучке перемикання режимів залежно від маршруту. Новий тип судна значно знижує шкідливі викиди в атмосферу.

Очікується, що судно зменшуватиме викиди CO₂ на 120 тисяч тонн щорічно.

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