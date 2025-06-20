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Китай ввів в експлуатацію перше велике контейнерне судно на метанолі

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Шанхаї введено в експлуатацію перше великотоннажне контейнерне судно на метанолі, місткістю понад 16 тисяч контейнерів. Судно зменшуватиме викиди CO₂ на 120 тисяч тонн щорічно.

Китай ввів в експлуатацію перше велике контейнерне судно на метанолі

У Шанхаї введено в експлуатацію перше в історії країни великотоннажне контейнерне судно з двопаливною системою на метанолі місткістю понад 16 тисяч контейнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

Про прорив у сфері екологічного морського транспорту заявила китайська компанія Cosco Shipping Yangpu.

Це перше замовлення від китайського судновласника, перша поставка китайською верф’ю та перше реальне застосування на судні метанолового двигуна вітчизняного виробництва.

Контейнеровоз має довжину 366 метрів і ширину 51 метр, здатен вмістити до 16 тис 136 TEU і оснащений надвеликим резервуаром для метанолу.

Резервуар об’ємом 11 тисяч кубометрів дозволяє судну пройти маршрут з Далекого Сходу до східного узбережжя США без потреби в дозаправці.

Судно оснащене першим у Китаї вітчизняним головним двигуном на метанолі з двома видами палива, судновим котлом на двох видах палива та першою генераторною установкою на метанолі, коли-небудь застосованою на контейнеровозі в країні.

Водночас двопаливна система дозволяє гнучке перемикання режимів залежно від маршруту. Новий тип судна значно знижує шкідливі викиди в атмосферу.

Очікується, що судно зменшуватиме викиди CO₂ на 120 тисяч тонн щорічно.

Китайські винищувачі пролетіли небезпечно близько від патрульних літаків Японії: в Токіо висловили стурбованість12.06.25, 09:57 • 9722 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини СвітуТехнології
Китайська Народна Республіка
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