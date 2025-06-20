Китай ввел в эксплуатацию первое крупное контейнерное судно на метаноле

В Шанхае введено в эксплуатацию первое в истории страны крупнотоннажное контейнерное судно с двухтопливной системой на метаноле вместимостью более 16 тысяч контейнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

О прорыве в сфере экологического морского транспорта заявила китайская компания Cosco Shipping Yangpu.

Это первый заказ от китайского судовладельца, первая поставка китайской верфью и первое реальное применение на судне метанолового двигателя отечественного производства.

Контейнеровоз имеет длину 366 метров и ширину 51 метр, способен вместить до 16 тыс. 136 TEU и оснащен сверхбольшим резервуаром для метанола.

Резервуар объемом 11 тысяч кубометров позволяет судну пройти маршрут из Дальнего Востока до восточного побережья США без необходимости в дозаправке.

Судно оснащено первым в Китае отечественным главным двигателем на метаноле с двумя видами топлива, судовым котлом на двух видах топлива и первой генераторной установкой на метаноле, когда-либо применявшейся на контейнеровозе в стране.

В то же время двухтопливная система позволяет гибкое переключение режимов в зависимости от маршрута. Новый тип судна значительно снижает вредные выбросы в атмосферу.

Ожидается, что судно будет уменьшать выбросы CO₂ на 120 тысяч тонн ежегодно.

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