Китай прокоментував розмову Трампа і путіна: радий бачити всі зусилля, спрямовані на припинення вогню

Китай радий бачити всі зусилля, спрямовані на припинення вогню, сказала речниця МЗС КНР Мао Нін з приводу телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

Відповідаючи на запитання про коментар Китаю щодо телефонної розмови між путіним і Трампом 18 березня, під час якої вони говорили про нормалізацію російсько-американських відносин і ситуацію в Україні, речниця МЗС КНР Мао Нін сказала, що Китай "взяв до відома відповідні повідомлення".

"З самого початку Китай виступав за вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів. Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру", сказала Мао.

Доповнення

путін під час телефонної розмови з Трампом погодився обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагав від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі